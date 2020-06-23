444 kişi Güney'e geçti

Metehan Sınır Kapısı'ndan bugün saat 12.00'ye kadarki süreçte 444 kişinin Kıbrıs'ın güneyine geçtiği ifade edildi.
Rum basınında yer alan haberde, 44 kişinin ise Kıbrıs'ın kuzeyine geçtiği söylendi.
KIBRIS POSTASI
Bugün saat 12.00'ye kadar Metehan Sınır Kapısı'ndan 444 kişi Kıbrıs'ın güneyine geçti...
Metehan Sınır Kapısı'ndan bugün saat 12.00'ye kadarki süreçte 444 kişinin Kıbrıs'ın güneyine geçtiği ifade edildi.
Rum basınında yer alan haberde, 44 kişinin ise Kıbrıs'ın kuzeyine geçtiği söylendi.
KIBRIS POSTASI