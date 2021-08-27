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46 Yaşındaki Şahıs Covıd-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Güney Kıbrıs’ta 3 çocuk babası olan 46 yaşındaki Yorgos Dimitriu’nun, Covid-19 nedeniyle dün hayatını kaybeden 5 kişiden biri olduğu ve hayatını kaybetmesiyle ilgili çeşitli iddiaların ortaya atıldığı bildirildi.

27 Ağustos 2021 Cuma 14:13
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46 Yaşındaki Şahıs Covıd-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Alithia gazetesi, Dimitriu’nun arkadaşlarının bir televizyon kanalına yaptıkları açıklamalarda, Dimitriu’nun bazı papazların sözüne aldanarak aşı yaptırmadığını ve Covid-19 bulaştığında da hastaneye gitmeyip, onun yerine arkadaşı olan bir doktor tarafından verilen ilaçlarla evde tedaviye başlatıldığını; bu nedenle de hayatını kaybettiğini söylediklerini yazdı.

Gazete, Dimitriu’nun hiçbir sağlık sorunu bulunmadığının ve “şarlatan doktorun” ona verdiği “ilaç kokteylleri” nedeniyle hayatını kaybettiğinin ifade edildiğini belirtti.

Haberde, Rum Tabipler Birliği’nin, Dimitriu’nun ölümüne yol açan koşulları kınadığı; Rum Göğüs Hastalıkları Uzmanı Haris Armeftis’in de konuyla ilgili açıklama yaparak, bazı doktorların vatandaşa aşı yaptırmak yerine, “vitamin kokteylleri” önerdiğini ve bilimsellikten uzak hareket ettiklerini ifade ettiği kaydedildi.

Gazetenin bir diğer haberinde ise Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında 45 bin 382 test yapıldığı ve 254 yeni vaka tespit edildiği, 5 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam vaka sayısının 112 bin 532’ye, toplam ölüm sayısının da 491’e yükseldiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısCovid19
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