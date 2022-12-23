Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu...
banner107

5 can kaybı 2 bin 947 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ın haftalık koronavirüs bilançosu açıklandı.

23 Aralık 2022 Cuma 12:10
179 Okunma
5 can kaybı 2 bin 947 yeni vaka



Bir haftada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 947 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 16-22 Aralık haftasında yaşları 61 ile 91 arasında değişen 5 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği, böylece toplam can kayıplarının bin 255’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamaya göre dönem içerisinde yapılan toplam 67 bin 962 test sonucunda 2 bin 947 yeni vaka saptandı, vaka sayısı 628 bin 509’a yükseldi. 73 kişinin hastanede tedavi altına alındığı, bunlardan 3’ünün entübe halde olmak üzere 11’inin durumunun ciddi olduğu bilgisi de verildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs'ta Mavi Dil hastalığı saptandı
Kıbrıs'ta Mavi Dil hastalığı saptandı
Güney Kıbrıs'ta noel sofrası maliyeti 255 Euro!
Güney Kıbrıs'ta noel sofrası maliyeti 255 Euro!
Rum Sayıştay Başkanlığının Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili raporu
Rum Sayıştay Başkanlığının Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili raporu








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim