5 can kaybı 2 bin 947 yeni vaka

Bir haftada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 947 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 16-22 Aralık haftasında yaşları 61 ile 91 arasında değişen 5 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği, böylece toplam can kayıplarının bin 255’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamaya göre dönem içerisinde yapılan toplam 67 bin 962 test sonucunda 2 bin 947 yeni vaka saptandı, vaka sayısı 628 bin 509’a yükseldi. 73 kişinin hastanede tedavi altına alındığı, bunlardan 3’ünün entübe halde olmak üzere 11’inin durumunun ciddi olduğu bilgisi de verildi.