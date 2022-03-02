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5 yaşındaki çocuk kaçırıldı

Rum polisine geçtiğimiz Eylül ayında, 33 yaşındaki baba tarafından yapılan, “5 yaşındaki erkek çocuğunun, 35 yaşındaki eski eşi tarafından kaçırıldığı” şeklindeki şikayetle ilgili yeni gelişme yaşandığı,  belirtildi.

02 Mart 2022 Çarşamba 12:53
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5 yaşındaki çocuk kaçırıldı
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Alithia gazetesi, polisin yaptığı araştırmalar neticesinde, Kıbrıslı olan 35 yaşındaki annenin, 52 yaşındaki annesi ve 29 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte, Ercan Havalimanı üzerinden İstanbul’a gittiğinin tespit edildiğini yazdı.

Bunun üzerine harekete geçen polisin, uluslararası ve Avrupa tutuklama emri çıkardığını yazan gazete, 52 yaşındaki (anneanne) ve 29 yaşındaki (teyze) iki kadının İstanbul sonrasında, tutuklandıkları Yunanistan’a geçtiklerini belirtti.

Tutuklanan iki kadının, Güney Kıbrıs’a iade edilmeyi kabul ettiğini ve geçtiğimiz gün Güney Kıbrıs’a getirilen iki kadının tutuklandığını belirten gazete, 35 yaşındaki anne ve oğlunun hâlâ İstanbul’da bulunduğunu da yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’a getirilen iki kadın, dün haklarında 3 gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

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