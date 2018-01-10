5 Yunan mürettebatın kalıntıları teslim edildi

Yorgos Papandreu hükümeti tarafından Ada’ya gizlice gönderilen ve 1964 Ağustos’unda Dillirga bölgesi çatışmalarında Türk mevkilerini bombalayarak Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) denizden destek veren ve Türk jetleri tarafından batırılan “Faethon” isimli devriye botunda ölen 6 Yunan mürettebattan 5’inin daha kalıntıları dün Yunanistan’a gönderildi.

Alithia “Faethon Devriye Botu Kahramanları… 54 Yıl Sonra Vatana Dönüş… 1964’te Dillirya’yı Savunurken Ölen 5 Yunanın Daha Kalıntıları Dün Törenle Teslim Edildi” başlıklı haberinde, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Ay. Konstantino ve Eleni Mezarlığı’nda geçen yıl yapılan kazılarda kalıntılarına ulaşılan Yunan mürettebat için, mezarlıkla aynı adı taşıyan kilisede dini tören düzenlendiğini yazdı.

Törende Yunanistan’ı, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Dimitris Vitsas, Rum Yönetimi’ni de Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu temsil etti. 5 mürettebata ait kalıntılar tören sonrasında Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 tipi nakliye uçağıyla Yunanistan’a götürüldü. “Faethon”un 6’ncı Yunan mürettebatının kalıntıları ise geçen yıl Yunanistan’a gönderilmişti.

Kalıntıların teslimi için düzenlenen tören sonrasında ise biri 1964, diğeri de 1974’te ölen iki Rumun kalıntıları da Ay. Konstantinu ve Eleni Mezarlığı’na gömüldü.

LEVENDİS SATIN ALDI, YUNANİSTAN DONATIP SİLAHLANDIRDIKTAN SONRA GİZLİCE ADAYA GÖNDERDİ

“Faethon” devriye botunun Ada’ya geliş hikayesine de yer verilen haberde, “Kıbrıs’ta toplumlararası karışıklığın arttığı dönemdi. Zamanın Yunan hükümeti derhal, tam bir gizlilik içerisinde Kıbrıs’a deniz, kara ve hava kuvvetleri gönderme kararı aldı” ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda Anastasios Levendis isimli Rum işadamının finansörlüğünde “Faethon” ve “Arion” isimli iki devriye botu satın alındığını, Yunanistan’ın da uygun şekilde donatıp silahlandırdığını yazan gazete özetle şunları ekledi:

“Belirtmekte fayda var ki iki devriye botu Ada’ya bayrakları olmadan, sahte isimlerle ve kimliksiz geldi. 7 Ağustos’ta çatışmaların başlamasıyla birlikte Faethon ve Arion botları Kıbrıslı Türklerin istihkâmlarını bombalama operasyonlarında yer aldı. Arion bombardımanına

Hirsofu körfezinde devam etti, Faethon makine arızası nedeniyle daha doğusunda, Omorfo (Güzelyurt) Körfezi’nin Karavostasi (Gemikonağı) bölgesinde kaldı.

Öğleden sonra Türk jetleri Dillirga bölgesini bombaladı. Bu şartlar altında Faethon, Türk uçakları Amerikan bayraklarını görünce vurmayacak düşüncesiyle bölgede bulunan Amerikan ticari gemileri arasına girdi, Türk uçaklarından birini düşürdü, bir diğerini yaraladı. Deniz seviyesinde alçaktan uçtuğu için fark edilmeyen bir Türk jeti ise Faethon’u batırdı.”

“ÇATIŞMALARA YUNANLARIN KATILDIĞI BİLİNMESİN DİYE…”

Politis “Cesaret ve Utanç Hikayesi… 54 Yıl Önce Kurban Oldular Devlet Onlara Karşı Borcunu Dün Ödedi” başlıklı haberinde “Gerek Atina’dan gerekse Lefkoşa’dan ölülere ve yakınlarının hassasiyetlerine görülmemiş saygısızlık. Yunan vatandaşlarının çatışmalara katıldığı bilinmesin diye Faethon’un hikayesi on yıllarca gizli tutuldu” vurgusunu yaptı.

Gazete “Faethon ölülerinin kalıntıları yarım asırdan fazla süredir Konstantino ve Eleni mezarlığında gömülü ve unutulmuştu” ifadesine yer veren gazete 5 Yunan mürettebatın kalıntılarının “doğdukları yere gömülsünler diye dün Yunan devletine ve yakınlarına teslim edildiğini” yazdı.

Habere göre Fotis Fotiu dünkü tören sırasında “Kıbrıs devleti, kalıntıları 54 yıl sonra teslim ediyor. Geçmişin yanlışları ve ihmallerinden ve zaman içerisinde izlememiz gereken zorunlu süreçten kaynaklanan bu gecikmeden dolayı büyük özür diliyor” ifadesini kullandı.

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Dimitris Vitsas ise “Yunanistan gerilim istemiyor. Ancak silahlı kuvvetler olarak, Milli Savunma Bakanlığı olarak, halk ve hükümet olarak özgürlüğü, egemenliği ve demokrasiyi savunmaya her zaman hazırız” dedi.