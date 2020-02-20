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500 ABD askeri Baf'ta

Rum basınında bugün yer alan bir haberde “Kıbrıs, ABD’nin Orta Doğu ülkelerine yönelik saldırı mevzisine dönüştü” iddiasında bulunuldu.

20 Şubat 2020 Perşembe 10:41
500 ABD askeri Baf'ta
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Rum basınında bugün yer alan bir haberde “Kıbrıs, ABD’nin Orta Doğu ülkelerine yönelik saldırı mevzisine dönüştü” iddiasında bulunuldu.

Haravgi gazetesi “Kıbrıs ABD’nin Orta Doğuya Yönelik Saldırı Mevzisi” başlıklı manşet haberinde, Baf’ta bulunan “Andreas Papandreu” hava üssünde, bir süreden bu yana, tam teçhizatlı yaklaşık 500 Amerikalıdan oluşan askeri bir birliğin konuşlandığını kaydederek, Ağrotur’da ise, İncirlik’teki Amerikan Üssünün buraya taşınması ihtimaline karşı inşaat çalışmaları yapıldığını ileri sürdü.

Gazete iç sayfadan “Andreas Papandreu Üssü ile Ağrotur ABD’nin Hizmetinde” başlığıyla detaylandırdığı haberinde, Baf ile Limasol bölgelerinin, Rum hükümetinin de bilgisi dahilinde olmak üzere, ABD’nin, komşu ülkeler ve genel olarak Orta Doğu ülkelerine yönelik saldırılar ve diğer savaş operasyonlarına hazır olan, çok yönlü askeri güç üssüne dönüştüğünün görüldüğünü yazdı.

Bu durumun, Güney Kıbrıs açısından olumsuz etkilere sahip olabileceğini kaydeden gazete, “elindeki bilgilere” dayanarak, Baf’ta bulunan “Andreas Papandreu” hava üssünde, bir süreden bu yana, tam teçhizatlı yaklaşık 500 Amerikalıdan oluşan askeri bir birliğin konuşlandığını ve bu birliğin büyük uçaklar, bir miktar tam donanımlı ve personelli saldırı helikopteri, personel nakil araçları aynı zamanda başka modern teknik araçlara sahip olduğunu ifade etti.

Gazete, tüm bu ekipman ve personelin, İranlı General Hasım Süleymani’nin öldürülmesinin hemen ardından Güney Kıbrıs’a geldiğine de dikkati çekti.

Haberde, Üs bölgesinde levazım ve sıhhi tesisler inşa edilmesi aynı zamanda çok sayıda askerin ihtiyaçları ve bunlara hizmet edilmesi için önemli çalışmalar yapılmasına bağlı olarak, ABD askerlerinin Andreas Papandreu Üssünde kalışlarının kısa süreli olmayacağının düşünüldüğüne de işaret edildi.

“Aynı bilgilere” dayanarak, Ağrotur’da ve İngiliz Üslerinin kontrolünde bulunan bölgede de geniş çağlı inşaat çalışmaları yapılmakta olduğunu yazan gazete, bunların da, Amerikalıların savaş faaliyetlerine ev sahipliği yapmasının planlandığını belirtti.

Gazete yapılmakta olan çalışmaların, başka şeylerin yanında, çok büyük bir yeraltı alanı inşa edilmesini de kapsadığını ve bunun ABD ile Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin ABD’nin Türkiye’deki İncirlik Üssünün kapanmasına yol açması durumunda, Üssün buraya taşınması için planlanmakta olduğunun görüldüğünü öne sürdü.

İncirlik Üssünün ABD’nin Orta Doğu ülkelerine yönelik askeri operasyonları açısından çok önemli olduğunu kaydeden gazete, Amerikalılara sağlanan askeri kolaylıkların, Anastasiadis-DİSİ hükümeti tarafından verilmekte olduğunu ekledi.

Anahtar Kelimeler:
ABDABD AskeriGüney KıbrısDoğu AkdenizBAF
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