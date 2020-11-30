Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendilerini uyaran polise saldırdılar
Kendilerini uyaran polise saldırdılar
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
Biri 10 diğeri 20 ay hapis cezası aldı
Biri 10 diğeri 20 ay...
Bir kişiye 15 ay, 2 kişiye 4 yıl hapis cezası
Bir kişiye 15 ay, 2...
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve dudağından öptü
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve...

50’DEN FAZLA PEDOFİLİ SERBEST BIRAKILDI

Güney Kıbrıs’ta pedofili suçundan dolayı hapishanede bulunan 50’yi aşan kişinin salıverildiğini ancak çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum olan kişileri Gözetleme Birimi tarafından takibe alınacağı belirtildi. 

30 Kasım 2020 Pazartesi 11:07
788 Okunma
50’DEN FAZLA PEDOFİLİ SERBEST BIRAKILDI

Güney Kıbrıs’ta pedofili suçundan dolayı hapishanede bulunan 50’yi aşan kişinin salıverildiğini ancak çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum olan kişileri Gözetleme Birimi tarafından takibe alınacağı belirtildi. 

Politis gazetesi Rum Merkezi Cezaevinde, pedofili suçundan mahkum olan 57 kişinin cezasını tamamladığını, davalarının görülmesini bekleyen 17 kişinin ise sanık cezaevinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre ilgili Gözetleme Birimi, salıverilen pedofillere karşı ek tedbirler almak için yetkilerini genişletecek ilgili yasa tasarısının  meclisten geçmesini de bekliyor. 

Gazete ayrıca Gözetleme Biriminin, Ruh Sağlığı Birimi ile Sosyal Hizmetler Dairesinin, raporlarını göz önünde bulundurarak pedofili suçundan mahkum olan kişileri takibe almak ve gözetlemek için uygun tedbirler aldığını, belirtti.

 Bahse konu yasa tasarısının, Rum Meclisi Hukuk Komitesi önünde bulunduğunu belirten  gazete ilgili yasa tasarısının, pedofili suçundan  mahkum olan kişilerin, okul yakınlarında veya okullara girişlerini, kurbanları ile temasa geçmelerini, bazı internet sitelerine erişmelerini yasakladığını yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 YILDA 678 YENİ AĞIZ KANSERİ VAKASI
17 YILDA 678 YENİ AĞIZ KANSERİ VAKASI
Güney Kıbrıs’ta yeni önlemler yürürlüğe girdi
Güney Kıbrıs’ta yeni önlemler yürürlüğe girdi
'Medusa' tatbikatı başlıyor!
'Medusa' tatbikatı başlıyor!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim