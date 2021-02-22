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5’Lİ KONFERANS NİSAN AYI SONUNDA CENEVRE’DE

Kıbrıs sorununa ilişkin gayri resmi konferans ışığında diplomatik faaliyetlerin yavaş ancak istikrarlı bir şekilde koordine edildiği belirtildi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 13:03
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5’Lİ KONFERANS NİSAN AYI SONUNDA CENEVRE’DE

Kıbrıs sorununa ilişkin gayri resmi konferans ışığında diplomatik faaliyetlerin yavaş ancak istikrarlı bir şekilde koordine edildiği belirtildi.
 
Fileletheros gazetesi “Lute İle Son Prova-Genel Sekreter, 5’li İle İlgili Zemin Hazırlığı İçin Özel Danışmanını Yolluyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u gayri resmi konferansa ilişkin zemin hazırlığı amacıyla ileriki günlerde Kıbrıs’a göndereceğini yazdı.

Gazete, Lute’un yeni ziyaretinin, önümüzdeki konferansta özlü müzakerelere ilişkin kapıyı açarak, Kıbrıs sorunundaki sürece ilişkin ileriki adımlara olanak tanıyacak sonucun ortaya çıkmasının isteyen uluslararası örgütün niyetlerini gösterdiğini yazdı. Gazete, Lute’un yeni ziyaretinin Mart ayının ilk on gününde yapılmasının hesaplandığını da belirtti. 

Gayri resmi 5’li konferansın tarihinin de bu hafta açıklanmasının beklendiğini yazan gazete, buna ilişkin tarihin, sadece BM tarafından bilinen sebepler nedeniyle henüz bildirilmediğine de dikkat çekti. 

Gazete, ilgili tarafların tarih konusunda bilgilendirildiğine işaret ederek, konferansın Nisan ayı sonunda Cenevre’de yapılmasının beklendiğini yazdı.

Aynı haberde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gayri resmi konferans hazırlığı için oluşturulan hukuk grubuyla bugün bir görüşme gerçekleştireceğini yazdı.  

Öte yandan Haravgi gazetesi “5’li Konferansta Tutarlı ve Net Pozisyonlarla” başlıklı haberinde, Nisan ayı sonu yapılması hedeflenen “5+1” gayri resmi konferansta Kıbrıs’taki tarafların kendi tezlerini ortaya koyma hedefinde olduğunu yazdı.

Haberde yer alan siyasi analistler ve müzakere grubu üyelerine göre, konferans, kamuoyu önünde söylenenlerin aksine, gayri resmi olmayacak ve Kıbrıs sorununun çözümünün özüne ilişkin olacak.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desantralize federayona ilişkin önerisini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da iki devlete dayalı çözüm önerisini sunacağını yazan gazete, bu önerinin Türkiye tarafından, Anastasiadis’in önerisin ise Yunanistan tarafından destekleneceğini belirtti. 

Üçüncü garantör İngiltere’nin ise iki öneri arasında bulunan kendi önerisine destek vereceğini yazan gazete, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerin iki devlete dayalı çözüm ve konfederasyon talebine verilecek yanıt sürecine AB’nin müdahil olması üzerinde çalıştığını yazdı.

5’Lİ KONFERANS ANASTASİADİS’İN TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN ODAĞINDA 

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hafta sonu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine ilişkin haberlere yer verdi.

Gazete Anastasiadis’in telefon görüşmelerinin odağında Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’a ilişkin gayri resmi 5’li konferansın bulunduğunu yazdı.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in görüşmelerini “Anastasiadis’in Avrupa Liderleriyle Yoğun Temasları” başlığıyla aktardı.
Haberde, Brüksel’de 25-26 Mart tarihinde yapılacak Avrupa zirvesi ışığında, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlamasına yardımcı olacak Avrupa-Türkiye ilişkileri için olumlu bir gündemin olması için yoğun çalışma yapıldığını yazdı.

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