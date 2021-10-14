6 Bebek Temaslı

Alithia gazetesi, hemşirenin Pazar akşamki vardiyada görev aldığından 6 bebekle temas ettiğini yazdı.

Bebeklere test yapıldığını ve negatif sonuç alındığını yazan gazete, bebeklerin sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve koronavirüs testlerinin tekrarlanacağını belirtti.

Habere göre, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri (OKİPİ) Sözcüsü Pampos Harilau, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Safepass temin edebilmesi için hemşireye yapılan test sonucunda hemşirenin pozitif olduğunun belirlendiğini söyledi.

Hemşirenin önce hızlı testin, ardından PCR’ın pozitif çıktığını kaydeden Harilau, bahse konu bölümde hemşirelerin yüzde 25’nin aşısız olduğunu belirtti.