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600 Bin Euro’luk Soygun

09 Mart 2022 Çarşamba 15:09
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600 Bin Euro’luk Soygun
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Limasol’a bağlı Amathunda bölgesinde bulunan bir müteahhitlik şirketine giren hırsızların, ofiste bulunan ve içinde 600 bin Euro nakit para olan kasayı çaldıkları haber verildi.

Soygunun dün sabah fark edildiğini ve yapılan araştırmalar sonucunda, hırsızların alarm sistemiyle dıştaki alarm sirenini devre dışı bırakıp, kapalı devre kamera sisteminin kayıt cihazını çıkardığını yazan Alithia, hırsızların daha sonra ofise girip ankastre kasayı yerinden çıkardıklarını ve beraberlerinde götürdüklerini ekledi.

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