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657 Kıbrıslı Türk de oy kullanacak

Güney Kıbrıs, başkanını seçmek amacıyla yarın sandık başına gidiyor. Başkanlık seçimleri anketlerinin hepsinde Nikos Anastasiadis ilk sıradaki yerini koruyor...

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:22
657 Kıbrıslı Türk de oy kullanacak
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Güney Kıbrıs, başkanını seçmek amacıyla yarın sandık başına gidiyor. 

Seçimde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanı sıra, AKEL adayı Stavros Malas, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın desteklediği Nikolas Papadopulos, Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas Evstratiu yarışacak.

9 adayın hiçbirinin yüzde 50'yi aşan oy alamaması durumunda gelecek hafta, en çok oy alan 2 adayın yarışacağı ikinci tur seçim yapılacak.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 07.00’DE BAŞLAYACAK

550 bin 876 seçmenin toplam bin 122 seçim merkezinde oy kullanacağı Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 07.00’de başlayacak. Oy verme işlemi, 12.00 - 13.00 arasında verilecek bir saatlik aranın ardından saat 18.00’de sona erecek.

Lefkoşa’da 410, Limasol’da 305, Larnaka’da 181, Baf’ta 134, “Mağusa”da 54 ve yurt dışında 38 seçim merkezinin kurulacağı seçimlerde, Lefkoşa’da 213 bin 33, Limasol’da 152 bin 115, Larnaka’da 92 bin 795, Baf’ta 49 bin 765 ve “Mağusa”da 31 bin 485 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Nikos Anastasiadis’in Limasol’da “Latinio Lisesi’nde” sabah saat 09:00’da oy vereceği seçimde Papadoulos, Malas, Lillikas ve Hristu, Lefkoşa’daki okullarda oyunu kullanacak.

657 KIBRISLI TÜRK DE OY VERECEK

11 bin 683 seçmenin bulunduğu yurt dışındaki vatandaşlar için, aralarında Yunanistan, İngiltere, ABD, İsveç, Fransa, Belçika, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu ülkelerde 38 seçim merkezi kurulacak.

Yurt dışındaki seçim merkezlerinde oy kullanacakların yüzde 90’ı Yunanistan ve İngiltere’de bulunuyor. Yunanistan’da 5 bin 930, İngiltere’de ise 4 bin 117 kişinin oy kullanma hakkı var.

657 Kıbrıslı Türk’ün de oy kullanacağı seçimde KKTC’de yaşayan 283 Kıbrıslı Rum ve Maronit seçmen ise, Lefkoşa’nın Rum kesiminde kurulacak sandıklarda oy verecek.

ANASTASİADİS İLK SIRADA

Güney Kıbrıs’ta yapılacak Başkanlık seçimleri anketlerinin hepsinde Nikos Anastasiadis ilk sıradaki yerini korurken, Stavros Malas’ın son anketlerde, başa baş yarıştığı Nikolas Papadopulos’un önüne geçtiği belirtiliyor.

Dördüncü sırada yüzde 4,3 ile ELAM Başkanı Hristos Hristu, beşinci sırada yüzde 3,1 ile Yorgos Lillikas yer alıyor.

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