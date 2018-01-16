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657 Kıbrıslı Türk seçmen oy kullanacak

Seçmenler arasında 657 Kıbrıslı Türk’ün de buluğunu aktaran gazete, ayrıca KKTC’de yaşayan 283 Kıbrıslı Rum ve Maronit’in de oy vereceğini belirtti.

16 Ocak 2018 Salı 13:33
657 Kıbrıslı Türk seçmen oy kullanacak
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Güney Kıbrıs’ta 28 Ocak’ta yapılacak olan Rum başkanlık seçimlerinde 550 bin 876 seçmenin oy kullanacağı bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi güneyde seçimler için yapılan hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini yazdı. 

OY VERME İŞLEMİ 07.00’DE BAŞLAYACAK VE 18.00 SONA ERECEK

Habere göre 28 Ocak Pazar günü oy verme işlemi 7.00’da başlayacak. 12.00-13.00 arasında verilecek bir saatlik aranın ardından oy verme işlemine devam edilecek. Sandıklar 18.00’da kapanacak. 

1.122 SEÇİM MERKEZİ

Yapılan açıklamalara göre toplamda bin 122 seçim merkezinin kurulacağını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ta bölgelere göre dağılıma bakılacak olursa; Lefkoşa Rum kesiminde 410, Limasol’da 305, Larnaka’da 181, Baf’ta 134, “Mağusa”da 54 seçim merkezinin olacağını aktardı.

Gazete 38 seçim merkezinin de yurtdışında kurulacağını belirtti. 

550.876 SEÇMEN... 657 KIBRISLI TÜRK DE OY KULLANACAK

550 bin 876 seçmenden 213 bin 33’ünün Lefkoşa Rum kesimi, 152 bin 115’inin Limasol, 92 bin 795’inin Larnaka, 49 bin 765’inin Baf’ta, 31 bin 485’inin de “Mağusa” seçmeni olarak oy kullanacağını kaydeden gazete, 11 bin 683 seçmeninse yurt dışında oy vereceğini yazdı. 

Seçmenler arasında 657 Kıbrıslı Türk’ün de buluğunu aktaran gazete, ayrıca KKTC’de yaşayan 283 Kıbrıslı Rum ve Maronit’in de oy vereceğini belirtti.

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