7 Günlük Bebek Covid-19 Tedavisi Görüyor

Alithia gazetesi, 7 günlük bebekle birlikte 14 aylık bir bebek ve 2 yaşındaki bir çocuğun daha Covid-19 tedavisi gördüğünü ve durumlarının iyi olduğunu yazdı.

SAĞLIK SİSTEMİNDE TÜM SINIRLAR AŞILDI… EYLÜL AYININ ZOR GEÇECEĞİ KONUSUNDA UYARILAR YAPILIYOR

Gazete, bir diğer haberinde ise, vaka sayılarının bu denli yüksek seyretmesi nedeniyle Güney Kıbrıs’taki sağlık sisteminde tüm sınırların aşıldığını ve hastanelerin yoğun bakımlarda tedavi gören hasta sayısının fazla olması nedeniyle “alarm verdiğini” yazdı.

Eylül ayının zor geçeceği konusunda uyarıda bulunan doktorlar, kendilerini en çok endişelendiren şeyin, durumu ciddi olan hasta sayısının yüksek seyretmesi olduğunu belirtti.

Rum Haber Ajansı’na açıklama yapan Toraks Derneği Başkanı Dr. Haris Armeftis, tatil sırasında temasın çoğaldığını ve vakalarda artış beklediklerini ifade ederek, Eylül ayında okulların da açılacak olması ve sağlık protokollerine hangi derecede uyulacağının bilinmemesi nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

BUNDAN BÖYLE TABURCU SAYISI DA AÇIKLANACAK

Gazete, bir başka haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın bundan böyle, pozitif vaka sayısı ve hayatını kaybeden kişi sayısının yanı sıra, iyileşip taburcu olan hasta sayısını da açıklayacağını ve uygulamanın ilerleyen günlerde başlayacağını yazdı.

Haberde, dünkü açıklamada 61 bin 390 test çerçevesinde 412 yeni vaka saptandığı ve 3 kişinin daha hayatını kaybettiği; toplam vaka sayısının 109 bin 665’e, toplam ölüm sayısının da 464’e yükseldiği kaydedildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PCR ZORUNLULUĞUNA TEPKİLİ

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, Güney Kıbrıs’taki üniversite öğrencilerinin, aşısız olmaları halinde 3 günde bir PCR yaptırma zorunluluğu getirilmesi olasılığına karşı tepkili olduklarını yazdı.

Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun bu doğrultudaki kararı Pazartesi günü açıklayacağı; ancak öğrencilerin karar kesinleşmemiş olsa da, örgütlenerek tepki gösterdikleri kaydedildi.