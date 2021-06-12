700 Bin İlaç ve Tıbbi Ürüne El Konuldu

Dünya çapında 18-24 Mayıs döneminde eşzamanlı gerçekleştirilen PANGEA operasyonu çerçevesinde Rum tarafında, internet üzerinden satışı yapılan 700 binden fazla sahte veya izni olmayan ilaç ve tıbbi ürün ele geçirildi.