Güney Kıbrıs’ta özellikle öğrencilerin para karşılığı yumurtalarını bağışladıkları iddiaları, bir kez daha gündeme geldi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, kız öğrencilerin belli bir ücret karşılığında yumurta bağışında bulundukları ve özellikle Limasol’da özel bir hastanenin bu işlerin merkezi konumunda bulunduğunu yazdı.

Gazete, konunun Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde gündeme geldiğini, Güney Kıbrıs’ta yumurta ve sperm bağışlarının para karşılığında yapılmasının yasak olmasına karşın bu yönde iddiaların bulunduğunu yazdı.

Genç kadınlardan 800 ila 1000 Euro karşılığında yumurta bağışı sağlandığı yönündeki iddiaların kanıtlanamadığı belirtilen haberde, bu konudaki yasanın çok sıkı olmasından ötürü bazı çiftlerin, durumun bir nebze “daha gevşek olduğu” KKTC’yi tercih ettikleri de iddia edildi.