Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Bu kez Polisi darp etti!
Bu kez Polisi darp etti!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Botoks olayında yeni gelişme
Botoks olayında yeni gelişme
banner107

AB Enerji Komiseri Simson adaya gelecek

AB Enerji Komiseri Kadri Simson’un bir konferans için Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.

10 Eylül 2022 Cumartesi 11:08
44 Okunma
AB Enerji Komiseri Simson adaya gelecek


Alithia gazetesi, Rum Enerji bakanı Natasa Pilidu’nun Brüksel’de yapılan “Olağanüstü Enerji Konseyi” toplantısı çerçevesindeki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, Pilidu, mevkidaşlarıyla birlikte Avrupa Birliği’nde hakim olan durumu ele aldıklarını söyledi.

Pilidu açıklamasında ayrıca toplantı sonrasında AB Enerji Komiseri Kadri Simson ile teması olduğunu belirterek Simson’un “East Mediterranean Gas Forum” konferansı için adaya geleceğini ifade etti.

Pilidu, konferansta Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki yatakların hızlı adımlarla değerlendirilmesi konusunun ele alınacağını söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta 3 yılda bin 240 araç çalındı
Güney Kıbrıs'ta 3 yılda bin 240 araç çalındı
Güney Kıbrıs ile İtalya arasında tatbikat...
Güney Kıbrıs ile İtalya arasında tatbikat...
Güney Kıbrıs'taki öğrenciler KKTC'den ev kiralıyor
Güney Kıbrıs'taki öğrenciler KKTC'den ev kiralıyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim