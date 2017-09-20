AB Komisyonu bizzat ilgilenecek

AB Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın, ülkeye yatırım yapan üçüncü ülke vatandaşlarına istisnai vatandaşlık verdiği yönünde İngiltere’de yayın yapan “The Guardian” gazetesinde çıkan haberlerin ardından konuyu mercek altına alacağını açıkladı.

Politis ve diğer gazeteler, AB Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamada, 28 AB üyesi ülkenin üçündü ülke vatandaşlarına verilen istisnai vatandaşlıklar konusunu incelemeye aldığını duyurdu.

Habere göre AB Komisyonu, 2018 yılı içerisinde konuya ilişkin bir rapor yayınlayacak.

“YAYINLAR ABARTILI”

Bu arada, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis dün yaptığı açıklamada, konuya ilişkin söz konusu yayınların abartılı olduğunu ve vatandaşlık satıldığından bahsedilemeyeceğini iddia etti.

Politis’te yer alan habere göre, Yeorgiyadis, verilen vatandaşlık oranının, toplamın yüzde 0,3’üne tekabül ettiğini ve AB kriterlerinde olduğunu söyledi. Yeorgiyadis, devletin kassına tek kuruş dahi girmediğini savundu.