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AB Komisyonu güneyi ekonomisi konusunda uyardı

AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomik durumuna ilişkin yayımladığı raporda, Güney Kıbrıs ekonomik verilerinin, İtalya ve Yunanistan’la birlikte AB’nin en dengesiz ekonomisi olduğunu gösterdiğini belirtti.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:32
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AB Komisyonu güneyi ekonomisi konusunda uyardı

Politis ve diğer gazeteler, AB Komisyonu’nun üye ülkelerin ekonomilerine ilişkin dün yayınladığı raporunda Güney Kıbrıs'ın ekonomik verilerine ilişkin uyarıda bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Komisyon, raporunda, Güney Kıbrıs'ın gerekli ekonomik reformları gerçekleştirmemesi durumunda uzun vadede ekonomik sürdürülebilirliğin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

Rum ekonomisinin hala büyük dengesizlikler içerdiği vurgulanan raporda, özel, kamu ve dış borçlar ile karşılıksız krediler, bu konudaki en önemli unsurlar şeklinde sıralandı.

Raporda, Güney Kıbrıs ekonomik reformları hayata geçirmesi ve ekonominin lokomotifi konumunda bulunan turizm ve inşaat sektörlerindeki çeşitliliği.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısEkonomi
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