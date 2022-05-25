AB Komisyonu’ndan Maraş konusunda açıklama

Alithia ve diğer gazeteler, KKTC makamlarının, kapalı bölge Maraş’ta bulunan bir sahilde şezlong ve şemsiye yerleştirerek düzenlemeler yapmasına ilişkin AB Komisyonu’ndan açıklama geldiğini, ayrıca Rum AP milletvekillerinin de konuya ilişkin girişimde bulunduklarını yazdı.

Gazete ayrıca, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’la biraraya gelerek Maraş konusundaki görüşlerini aktardığını yazdı.

Gazete, AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker’in Brüksel’de yaptığı basın açıklamasında Kıbrıs Haber Ajansı'nın (KİPE) sorusuna karşılık, “Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının Avrupa Birliği’nin kapalı bölge Maraş’a ilişkin tutumunu bildiklerini ve Maraş’ta bir sahilin daha açılmasının yanlış yönde atılmış bir adım olduğunu” söylediğini aktardı.

Keersmaecker, Komisyon’un gelişmeleri yakından ve büyük bir endişeyle takip etmekte olduğunu belirterek “kentin herhangi bir bölgesine yerleşimi kabul edilemez gören BM kararlarıyla hareket etmeye devam ettiklerini ve bölgenin idaresinin BM’ye devredilmesini istediklerini” söyledi.

Keersmaecker, Maraş’ta, BM kararlarıyla bağdaşmayan hiçbir adımın atılmaması gerektiğini de vurguladı.

-Kıbrıslı Rum AP Milletvekillerinden ortak mektup

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Kıbrıslı Rum AP milletvekillerinin “Türkiye’nin Maraş’taki yasa dışı eylemlerini” AB Komisyonu’na gönderdikleri bir mektupla protesto ettiklerini yazdı.

Habere göre AP’de görevli 6 Rum milletvekili gönderdikleri mektupta, Türkiye’nin “bir kez daha BM ve Güvenlik Konseyi kararları ile uluslararası hukuku çiğnediği” iddiasında bulunarak Türkiye’nin “yeni oldubittiler yarattığını” savundu.

- DİSİ Başkanı Averof Neofitu Stewart’la görüştü

Gazete bir diğer haberinde ise, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’la biraraya gelerek kapalı bölge Maraş ve Kıbrıs sorununu görüştüğünü yazdı.

Habere göre, görüşmede “Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durum, statükonun devamının Kıbrıslıların güvenlik ve refahı için barındırdığı tehlikeler, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) ve kapalı bölge Maraş’taki faaliyetler” ele alındı.

Gazete, Neofitu’nun Stewart’tan, BM’nin “Maraş’taki Türk eylemlerini yakından takip ettiği ve Maraş’ın, Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları çerçevesinde iadesi görüşünün değişmediği” taahhüdünü aldığını aktardı.