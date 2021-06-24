Alithia gazetesi, Rum Çevre Dairesi yetkilisi Natalia Yeorgiu Tsiakalu’nun Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada pipet, plastik çatal-bıçak-kaşık, plastik tabak, kulak temizleme çubuğu vb. ürünlerin piyasaya dağıtılmayacağını söylediğini yazdı.
Habere göre Yeorgiu, yeniden kullanılabilir türdeki plastiklerin ise piyasada olacağını kaydetti.
AB Üyesi Ülkelerde 3 Temmuz’dan İtibaren Tek Kullanımlık Plastik Ürünler Tedavülden Kalkıyor
AB üyesi ülkelerin tümünde, 3 Temmuz 2021 itibarıyla tek kullanımlık plastik ürünlerin tedavülden kalkacağı bildirildi.
24 Haziran 2021 Perşembe 11:33
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Alithia gazetesi, Rum Çevre Dairesi yetkilisi Natalia Yeorgiu Tsiakalu’nun Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada pipet, plastik çatal-bıçak-kaşık, plastik tabak, kulak temizleme çubuğu vb. ürünlerin piyasaya dağıtılmayacağını söylediğini yazdı.