ABD Başkanı Biden Maraş Konusunda Türkiye’ye Baskı Yapacak İddiası

Alithia gazetesi, “Joe Biden Maraş İçin Türkiye’ye Baskı Yapacak” başlığı altında verdiği haberinde, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu ve beraberindeki heyetin, Maraş konusunda şikayetlerini dile getirmek üzere ABD Büyükelçisi Judith Garber’la görüştüklerini yazdı.

Habere göre Yoannu dünkü açıklamasında, Garber’a gerçekleştirdikleri ziyarette, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkililerin, kapalı bölge Maraş konusunda tutum değiştirmesini sağlamak adına Türkiye’ye yoğun baskı yapmalarını talep ettiklerini açıkladı.

Garber’ın kendilerine, ABD’nin Ankara Büyükelçisinin kapalı bölge Maraş konusunu gündeme getirdiğini ve ABD’nin bu konuda elinden gelen her şeyi yapacağını söylediğini iddia eden Yoannu, ABD’nin bu konuda Türkiye’ye baskı uygulayacağını öne sürdü.

Yoannu açıklamasında, Yunan Büyükelçiyle gerçekleştirdikleri görüşmeye de değindi ve Yunanistan’ın bu konudaki desteğinin her zaman var olduğunu vurguladı.

KUSİOS TMK’YA BAŞVURULAR KONUSUNDA UYARDI

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’ın dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rumların Maraş’taki eski taşınmaz malları için Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuru yapmalarının “konunun çözümü ve genel olarak Kıbrıs sorunu açısından doğru bir adım olmadığını” söylediğini yazdı.

Habere göre Kusios, Kıbrıslı Rumların toplu başvurularıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) araç olarak kullanılması yolunun yanlış olduğunu iddia ederek, Maraş konusunun esasen siyasi bir konu olduğunu savundu.

Kusios, Rum hükümetinin bu konuda kayıtsız kaldığı iddialarından rahatsızlık duyduğunu da vurguladı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de dün konuya değindiğini ve Maraş konusunda tüm diplomatik girişimlerde bulunmakta olduklarını söylediğini aktardı.

Hristodulidis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye ziyareti çerçevesinde Lavrov’dan, gerek Kıbrıs sorunu gerekse kapalı bölge Maraş’a ilişkin bazı mesajları iletmesini istediklerini belirtirken, hükümet olarak Maraş kökenli Rumların yanında olduklarını ancak her şeyin yasal yollardan ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasıyla halledilmesi gerektiğini vurguladı.

NEOFİTU TEMASLARDA BULUNUYOR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üye ülkesinin Güney Kıbrıs büyükelçileriyle Maraş konusunda temaslar gerçekleştirdiğini yazdı.

Neofitu’nun dün ABD ve Çin büyükelçileriyle görüştüğünü belirten gazete, görüşmelere ilişkin DİSİ’den yapılan açıklamada ise, Neofitu’nun ABD Büyükelçisi Garber’dan, Türkiye’ye yönelik nüfuzunu kullanmasını talep ettiği belirtildi.

Habere göre Garber ise, “ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tezlerine yönelik desteğini” yineledi.

Neofitu, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Yantao’yla gerçekleştirdiği görüşmede ise, Çin’in ilkeli tutumu ve verdiği destek sebebiyle teşekkürlerini dile getirdi.

Gazete, Neofitu’nun bugün Fransız büyükelçiyle görüşeceğini, önümüzdeki günlerde ise Avrupa Halk Partisi ve AB’li yetkilileri bilgilendireceğini yazdı.