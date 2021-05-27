ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs’la İşbirliği Konusunda Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından geçen pazartesi günü yapılan açıklamada, iki ülkenin güvenlik alanında son yıllardaki işbirliğine değinildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, ilgili açıklamanın Siyasi ve Askeri Meseleler Bürosu tarafından yapıldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığının, ABD’nin Rum Yönetimini bölgesel istikrar, güvenlik ve refah açısından önemli bir ortak olarak gördüğünü belirttiğini yineleyen gazete, ilgili açıklamada, ABD’nin, Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik alanındaki ortak önceliklerin ileriye götürülmesi için sıkı bir şekilde çalıştığının vurgulandığını da kaydetti.

Açıklamada, ABD ile Rum Yönetimi arasındaki işbirliğinin tarihi olarak en üst düzeyde olduğu da kaydedilirken, 2018 yılı sonlarında ABD ile Güney Kıbrıs arasında, güvenlik alanındaki ikili işbirliği konusunda bir niyet beyanı imzalandığı, 2019 yılının Aralık ayında ise, Doğu Akdeniz’deki Enerji ve Güvenlikle ilgili ortaklık ilişkisinin bir kanun olarak imzalandığı anımsatıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının sonunda, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm ortak ilgi alanlarında gelişmeyi sürdüreceğini de ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasını yorumlayan DİSİ partisi ise, açıklamada yer alan ifadelerin, Güney Kıbrıs’ın güvenilir bir ortak olarak sahip olduğu rolün en iyi kanıtı olduğunu savundu.