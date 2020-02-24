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ABD komandoları Baf’ta ne yapıyor?

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü’ne asker yığması bölgede tartışma başlattı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 16:38
ABD komandoları Baf’ta ne yapıyor?
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ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Baf kentindeki hava üssüne asker yığması bölgede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD’nin her gün askeri tatbikat yapması kafaları karıştırırken, Rum medyası, “Amerikan komandolarının ne işi var” sorusunu gündeme getirdi.

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü’ne asker yığması bölgede tartışma başlattı.

ABD askerlerinin her gün askeri tatbikat yaptığı bölgede yaşananlarla ilgili olarak Rum medyası, “ABD komandoları Baf’ta ne yapıyor” manşetini attı.

GİZLİ TATBİKATLAR DA YAPILIYOR

Haberlere göre, ABD’li askerler Acemi Kampı’nı kullanıyor. Anarida’daki Acemi Kampı ile Andreas Papandreu arasındaki ulaşım ise Chinook helikopterleriyle sağlanıyor.

ABD’liler bölgede gizli olarak da tatbikatlar yapıyor.

Andreas Papandreu Hava Üssü’nde 2 adet Apache, 5 adet Black Hawk ve 5 adet Chinook tipi helikopter, 2 adet C-130 tipi nakliye uçağı, 6 adet zırhlı personel taşıyıcı araç ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun Anarida’daki Eğitim Kampı’nda ise 380 ABD askeri bulunuyor.

KAYNAK: SÖZCÜ

Anahtar Kelimeler:
ABDGüney KıbrısBAF
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Haluk 2020-02-24 16:48:17

Merak etmeyin ABD askeri değil NATO askeridir mutlak içlerinde de Türkiye vardır mutlak ;) nerden insanlara yalan haberler yayınlıyorlar acaba yada neden tedirginlik yaradılıyor

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