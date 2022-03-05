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ABD ve Fransız Savaş Gemileri Bölgede

Güney Kıbrıs’ın, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler yüzünden, ikmal için gelen 5 Rus savaş gemisinin Limasol limanına demirlemesine izin vermediği haber verildi.

05 Mart 2022 Cumartesi 10:53
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ABD ve Fransız Savaş Gemileri Bölgede
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Fileleftheros gazetesi “Rus Gemileri İstenmiyor- Ukrayna’daki Gelişmeler Yüzünden Sözlü Bir Notayla Demirlemelerine İzin Verilmedi- Fransa ve ABD’den Savaş Gemileri Normal Şekilde Geliyor” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Rusya’nın Ukrayna’daki işgali devam ettiği ve AB kararları geçerli olmayı sürdürdüğü sürece, Güney Kıbrıs limanlarının Rus gemileri için kapalı olarak addedilmeleri gerektiğini yazdı.

Rum Yönetimi açısından, Ukrayna’daki savaş sürdüğü sürece Rus gemilerinin “istenmediğini” yazan gazete, bunun Rum kesiminin sözlü bir notayla, beş Rus savaş gemisinin Limasol limanına demirlemesine izin vermemesinden de ortaya çıktığına işaret etti.

“Diplomatik kaynakların, Alpha’nın edindiği bilgileri gazeteye doğruladıklarını” ve Rum kesiminin Rus Donanmasına ait beş geminin demirlemesine izin vermediğini yineleyen gazete, beş geminin, Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki işbirliği ve Rum Yönetimi makamları tarafından kolaylıklar sağlanması çerçevesinde, Limasol Limanına planlı bir ziyaretleri bulunduğunu belirtti.

Elde edinilen bilgilere göre, bunların ikmal amacıyla limana gelecek olan firkateynler ve destek gemileri olduğunu kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın sözlü bir notayla, Rusya’yı, Ukrayna’daki gelişmeler yüzünden kolaylık sağlanması ve demirleme izni anlaşmasının geçerli olmadığına dair bilgilendirdiğini haber verdi.

Bu durumun Rus gemilerini ikmal için başka bir liman aramak zorunda bıraktığını kaydeden gazete, Rum hükümetinin kararının, Rusya aleyhindeki tedbirlerin artırılması ve Avrupa ulusal hava sahası dışında, üye devletlerin limanlarının da kapanmasına ilişkin olarak Brüksel’de devam eden tartışmaların ruhu içerisinde hareket ettiğine işaret etti.

Böyle bir kararın, ikmal için gelecek olan gemilere kolaylıklar sağlanmamasına karşın, Güney Kıbrıs açısından çok daha büyük etkiye olacağına işaret eden gazete, Rum kesiminin Rus savaş gemilerinin demirlemesine izin vermesi durumunda ise “Kıbrıs denizinde Rus, Fransız ve ABD gemilerinin yan yana gitmelerine dair ciddi bir olasılık bulunduğuna” işaret etti.

ABD VE FRANSIZ SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDE… ABD İLE TATBİKAT YAPILDI

Bilindiği üzere, bugünlerde Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle’un Limasol açıklarında bulunduğunu ve uçak gemisine bir dizi savaş gemisinin eşlik ettiğini yazan gazete, ABD savaş gemilerinin de “Kıbrıs” deniz bölgesinde bulunduklarını belirtti.

Geçtiğimiz çarşamba günü “(A/T) USS ROSS (DDG-71)” isimli Amerikan destroyerinin “Kıbrıs” deniz bölgesinde bulunmasından ötürü, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Kurmaylığına bağlı deniz kuvvetleri komutanlığının, Limasol’un güneyinde, Amerikan donanmasıyla birlikte, “CYP/USA -01/2022” kod adlı ilk ortak deniz tatbikatını icra ettiğini kaydeden gazete, tatbikatın amacının, iki ülkenin savaş gemileri arasında deniz tatbikatları yapılması olduğunu ifade etti.

Tatbikata, Rum kesimine ait “İoannidis” açık deniz gemisi ile “(A/T) USS ROSS (DDG-71)” isimli Amerikan destroyerinin katıldığını kaydeden gazete, RMMO kurmaylığından yapılan açıklamaya göre, destroyerin Limasol limanına demirlemesinden ötürü, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, 28 Şubat Pazartesi günü, ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber eşliğinde gemiyi ziyaret ettiğini belirtti.

Zervakis’in burada geminin sahip olduğu olanaklar ve misyonu konusunda bilgi aldığını yazan gazete, Zervakis’in ziyaret çerçevesinde “(A/T) USS ROSS (DDG-71)” gemisinin kaptanı Scott Jones’la görüştüğünü de ekledi.

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