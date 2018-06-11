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Açılacak yeni sınır kapıları için ihtiyaç arttı

Yeni açılacak olan sınır kapıları için gümrük personeli alımı hazırlığı yapılıyor...

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:01
Açılacak yeni sınır kapıları için ihtiyaç arttı

Rum hükümetinin, çeşitli tepkilere rağmen, Derinya ile Lefke-Aplıç bölgelerindeki iki yeni sınır kapısının açılması için hazırlık yaptığı belirtildi.

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Politis gazetesi “İki Sınır Kapısının Açılmasından Ötürü Gümrükte İhtiyaçlar” başlıklı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Maliye Bakanlığı’nın dokuz gümrük memuru yardımcısı pozisyonunun doldurulmasına ilişkin önerisine yeşil ışık yaktığını kaydetti.

Gazete, Maliye Bakanlığı’nın önerisine göre “Derinya ile Lefke-Aplıç bölgelerinde iki yeni sınır kapısı açılması kararının uygulanabilmesi için, başka şeylerin yanı sıra, bunun Aşağı Pirgo-Karavostasi sınır kapısı için geçerli olan düzenlemeler temelinde 24 saat çalışması için, toplam 9 gümrük memuru yardımcısı işe alınmasını gerektirdiğini” ekledi.

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