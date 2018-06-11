Açılacak yeni sınır kapıları için ihtiyaç arttı

Rum hükümetinin, çeşitli tepkilere rağmen, Derinya ile Lefke-Aplıç bölgelerindeki iki yeni sınır kapısının açılması için hazırlık yaptığı belirtildi.
Gazete, Maliye Bakanlığı’nın önerisine göre “Derinya ile Lefke-Aplıç bölgelerinde iki yeni sınır kapısı açılması kararının uygulanabilmesi için, başka şeylerin yanı sıra, bunun Aşağı Pirgo-Karavostasi sınır kapısı için geçerli olan düzenlemeler temelinde 24 saat çalışması için, toplam 9 gümrük memuru yardımcısı işe alınmasını gerektirdiğini” ekledi.