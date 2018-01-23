Adayların oy kullanacakları yerler belli oldu

Güney Kıbrıs’ta ilk turu 28 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde başkan adaylarının nerde ve hangi saatte oy kullanacakları açıklandı.
Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı ve başkan adayı Nikos Anastasiadis’in Limasol’da “Latinio Lisesi’nde” sabah saat 09:00’da oy kullanacağını yazdı.
Gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadoulos’un saat 09:30, AKEL’in desteklediği aday Stavros Malas’ın saat 10:00, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın 10:30 ve ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun ise saat 11:15’te Güney Lefkoşa’daki okullarda oylarını kullanacaklarını vurguladı.