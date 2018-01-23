Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
118154
ALTIN
162.958
DOLAR
3.7918
STERLİN
5.2877
EURO
4.6424
Ölü kadın morgda doğum yaptı!
Ölü kadın morgda doğum yaptı!
Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?
Diyet yaparken bunlara dikkat!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
İmplant yaptıranlar dikkat!
İmplant yaptıranlar dikkat!

Adayların oy kullanacakları yerler belli oldu

Güney Kıbrıs’ta ilk turu 28 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde başkan adaylarının nerde ve hangi saatte oy kullanacakları açıklandı.

23 Ocak 2018 Salı 11:42
Adayların oy kullanacakları yerler belli oldu
banner10

Güney Kıbrıs’ta ilk turu 28 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde başkan adaylarının nerde ve hangi saatte oy kullanacakları açıklandı.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı ve başkan adayı Nikos Anastasiadis’in Limasol’da “Latinio Lisesi’nde” sabah saat 09:00’da oy kullanacağını yazdı.

Gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadoulos’un saat 09:30, AKEL’in desteklediği aday Stavros Malas’ın saat 10:00, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın 10:30 ve ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun  ise saat 11:15’te Güney Lefkoşa’daki okullarda oylarını kullanacaklarını vurguladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika gazetesi eylemi Rum Basını'nda
Afrika gazetesi eylemi Rum Basını'nda
Anne klinik olarak ölü!
Anne klinik olarak ölü!
Asbest kaldırma, uzaklaştırma ve temizlik başladı
Asbest kaldırma, uzaklaştırma ve temizlik başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim