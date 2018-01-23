Afrika gazetesi eylemi Rum Basını'nda

Türkiye’nin Arfin harekâtı hakkında attığı manşet nedeniyle tepki çeken Afrika gazetesi önünde dün cereyan eden eylemler, Rum tarafından gelen yorum ve açıklamalar bugünkü gazetelerde fotoğraf desteğiyle geniş yer buldu.

Rum Yönetimi’nin, Afrika gazetesine yönelik eylemler üzerine derhal harekete geçtiği, AB ve BM nezdinde girişimlerde bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros “Zorbalar, Erdoğan’ın Fermanı İle Afrika’da… Akıncı İstila Değil Diyor” başlıklı haberinde protestocuların, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çağrısı üzerine harekete geçerek zorbalık yaptığını” savundu.

Gazete Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Afrika’nın, Türkiye’nin Arfin harekâtına yaptığı “işgal” nitelemesine katılmadığını açıklamaya “koştuğunu” da öne sürdü.

Haberde Rum Yönetimi’nin Afrika gazetesine yönelik gerilimli protesto üzerine “Erdoğan’ın kışkırtması ile basına şiddet uygulandığı” iddiasıyla BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve AB nezdinde girişimde bulunduğu, girişimlerin hem Dışişleri Bakanlığı hem de bizzat Nikos Anastasiadis tarafından yapıldığı belirtildi.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Afrika gazetesine yönelik tavrın BM ve Güvenlik Konseyi daimi üyelerine şikayet edildiği ve gazetecilerin, basın özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün korunması için harekete geçmeleri istendi. Açıklamada, TC Cumhurbaşkanı’nın ilgili açıklamasının “tehdit unsuru taşıdığı ve Türkiye hükümetinin KKTC’ye, basın özgürlüğünün kısıtlanması da dahil dayatma politikasının göstergesi olduğu” iddia edildi.

Rum Gazeteciler Birliği de “aşırı milliyetçi unsurların Afrika’ya gazetesi ve baş yazarı Şener Levent’e karşı şiddet ve vandallık uyguladığı, bunun basın ve ifade özgürlüğüne hakaret demek olduğu” görüşünü dile getirdi. Birlik, Rum gazetecilerin Kıbrıslı Türk meslektaşlarının görüşlerini kamuoyuna serbestçe iletme çabalarına destek verdiğine işaret etti.

Alithia “Erdoğan’ın Teşvikiyle Zorbalar… Türk Cumhurbaşkanı’nın Emri Yerine Getirildi.. Türk Yerleşikler ve Milliyetçiler Arfin Harekâtını 1974 İstilasına Benzetti Diye Afrika’ya Saldırdı… Akıncı 74 ‘Barış Harekâtı’ Konusunda Dün Başkaydı, 2015’te Başka” başlık ve spotlarını attı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Harekâtı’nın ENOSİS’i engellediğine, “işgalci” tanımlamasının BM’nin bile yapmadığı ağır bir suçlama olduğuna dikkat çektiği açıklamasının satırbaşlarını “Akıncı Dün Başka 2015’te Başka… Nihayetinde ‘Barış’ Harekâtıydı” başlığıyla aktaran gazete Akıncı’nın

2015’teki Barış Harekâtı yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada ise harekâtı “savaş” diye nitelediğini savundu.

Haravgi dünkü olayları “Kıbrıslı Türklerin Tayyip Erdoğan Faşizmine Direnişi… Faşizme Karşı Bir İnsan Zinciri” başlığıyla okurlarına aktardı.

Gazete Rum siyasi partilerinin ve başkan adaylarının Afrika gazetesine yönelik eylemleri ve Türkiye’nin Arfin Harekâtı’nı kınadığını yazdı.

Habere göre AKEL, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Afrika’ya saldırıların azmettiricisi” diye niteledi. Yaşananları “Türkiye’nin kendi iç meselelerini Kıbrıs’a taşıma çabası” olarak yorumlayan parti Afrika gazetesine ve başyazarı Şener Levent’e destek beyan etti.

“Kıbrıs sorunu ancak Kıbrıs halkının Türkiye’nin Kıbrıs’a her türlü müdahalesinden ayrılması ile çözülebilir” görüşünü de ortaya koyan AKEL Arfin Harekâtı’nı da “şiddetle” kınadı ve “bölünmüşlük fiili durumu devam ettikçe Türkiye’nin Kıbrıs’a yeni bir maceraya girmesinin çok kolay olacağı” iddiasında bulundu.

Gazete AKEL’li Avrupa Milletvekili Takis Haciyeorgiu’nun Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’ye şikayet mektubu göndererek meselenin Sol Grubun bir sonraki toplantısında ele alınması talebinde bulunduğunu yazdı.

Politis haberlerini “İşgal Bölgelerinde Basın Özgürlüğü Kuşatma Altında… Faşizme Karşı Durdular… Şener Levent: İşte Faşizmin Gerçek Yüzü”, “Dışişleri Bakanlığı: Şiddeti Erdoğan Kışkırtıyor”, “Akıncı: ‘Afrika’ya Katılmıyorum Ama Şiddete Hayır”, “Derya’yı da ‘Mecliste’ Yuhaladılar… ‘Afrika’ İle İlgili Zıtlaşma ‘Hükümet’ Kurma Çalışmalarına da Engel Olabilir” başlıklarıyla aktardı.