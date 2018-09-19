Afrodit Yatağındaki Doğalgazı Mısır’a Taşıyacak Olan Boru Hattı İçin İmzalar Atıldı

Rum radyosu, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Mısır Petrol Bakanı Tarek El Molla’nın, anlaşmaya imza koyduğunu duyurdu.
İki bakan, anlaşmanın “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz doğalgazının geliştirilmesi için ‘dönüm noktası’ olduğunu” vurgulayarak, 30 gün içerisinde, iki ülkenin yetkili bakanlıklarındaki temsilcilerden oluşacak ortak takip komitesinin kurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
İmza töreninde, Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü Temsilcisi Anne-Charlotte Bournoville de hazır bulundu
Nerde o savaşçı millıyetciler hade davranın dakin giliclari da belinize gidin durdurun bu anlaşmayı. Sallama gollay dir siz zanadersiniz.aha böyle uzaktan bakacayik. Onlar kapacak dolarlari bizde seyredeceyik. Hep sizin yüzunuzden.Savulun bre Rumlar da geliyorlar.
Misir musluman bir ulke guyaaa.unutmayin tarih tekerur eder.gene etti zaten.misir hic bir zman turklerin ve muslumanlarin yaninda olmadi hep bicagi sirttan vuran yavsak bir irk.pis arablar.