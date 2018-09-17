Afrodit’i Mısır’a bağlayacak boru hattı anlaşması imzalanıyor

Fileleftheros ve diğer gazeteler, MEB’de yer alan ve “Noble – Shell – Delek” şirketleri ortaklığının yetkisi altında bulunan “Afrodit” yatağından çıkması muhtemel doğal gazı Mısır’daki sıvılaştırma terminaline taşıyacak boru hattının döşenmesi konusunda Çarşamba günü anlaşma imzalanacağını yazdılar.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Mısır arasındaki anlaşmanın imzalanması amacıyla Mısır Petrol Bakanı Tarık EL Mulla’nın Salı günü Kıbrıs’ın güneyine gideceğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’le görüşerek anlaşmaya imza atacağın vurguladı.

İmzalanacak bu anlaşmayla, Afrodit yatağından çıkması muhtemel doğal gazın Mısır’a satışı için gerekli hukuki, teknik ve ekonomik çerçevenin tamamlanmış olacağını belirten gazete, bunun ardından hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem de Mısır’ın, Noble, Shell ve Delek şirketlerinden oluşan ortaklıkla ayrı ayrı anlaşmalar imzalamalarının gerekeceğini yazdı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini manşet ve iç sayfalarında okuyucusuna geniş şekilde aktarırken, Mısır’la imzalanacak anlaşmaya karşın doğal gazın Mısır’a satışının önünde henüz çok uzun bir yol olduğunu iddia etti.

Gazete, Afrodit yatağını ortak işleten üç şirketin doğal gaz satışından elde edilecek gelirin paylaşımına ilişkin Kıbrıs Cumhuriyeti ile imzaladığı anlaşmada yeniden düzenleme talep etmesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne “veto koymasının” sürecin ilerleyişini zora soktuğunu belirtti.

Buna paralel olarak İsrail’in de Afrodit yatağının bir kısmının kendi MEB’inde olduğu ve ortak kullanım konusunda anlaşma talep etmesinin de söz konusu yataktan çıkacak doğal gazın satışının önündeki bir diğer engel olduğunu vurgulayan gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ise, bu unsurun Mısır’la ticaret anlaşması imzalanmasına engel olmayacağı görüşünü öne sürdüğünü yazdı.

(TAK)