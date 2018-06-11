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Ağrotour Üssü'ne iki toplumlu Barış Yürüyüşü

Kıbrıs Barış Konseyi, İngiliz üslerinin Ada’dan çekilmesi ve barışın sağlanması amacıyla Ağrotur İngiliz Üssü'ne iki toplumlu yürüyüş düzenledi...

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:45
Ağrotour Üssü'ne iki toplumlu Barış Yürüyüşü

Kıbrıs Barış Konseyi’nin, İngiliz üslerinin Ada’dan çekilmesi ve barışın sağlanması amacıyla Ağrotur Üslerine yönelik dün organize ettiği iki toplumlu yürüyüş Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Politis gazetesi haberi “Barış İçin Binlerce” şeklinde verirken yürüyüşe 4 bin kadar kişinin katılarak 4.5 kilometrelik yol yürüdüğünü yazdı.

Fileleftheros, “Bölgede Barış İçte Savaş” başlığını kullanırken, haber Alithia’da “Kıbrıs ve Dünyada Barış Mesajı”, Haravgi’de ise “Sadece Çözümle Barış Yerleşir” başlıklarıyla yer aldı.

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Rum radyosu Kiprianu’nun eleştirilerini Ağrotur İngiliz Üs bölgesinde bugün gerçekleştirilen iki toplumlu Barış Yürüyüşü’nde de sürdürdüğünü duyurdu. 

Andros Kiprianu “Başka şey söylüyor, başka şey yapıyor, başka şey kast ediyor. Bunu Kıbrıs sorununda da gösterdi” diyerek eleştirdiği Rum Yönetimi’ni, müzakerelerin nasıl yeniden başlayabileceği üzerinde odaklanmak yerine tribünlere yönelik açıklamalar yapmakla suçladı, “aklında, iki devlet fikriyle uyuşabileceği düşüncesi olan, çıksın bunu halka açıkça söylesin” dedi. 

Kiprianu, Ağrotur üssünün askeri saldırılar için kullanılmasının Kıbrıs’ı saldırı üssü, dolayısıyla hedef haline getirdiği görüşünü de ortaya koydu. 

Yürüyüş, Barış Konseyi tarafından, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi parti ile yurtdışından örgüt ve hareketlerin katılımıyla düzenlendi. 4 kilometrelik yürüyüş sabah 10.00’da başladı, öğle saatlerinde Ağrotur üssü önünde miting ve karar onaylanması ile tamamlandı.

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Son Güncelleme: 11.06.2018 10:55
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