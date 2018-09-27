Ağrotur Tuz Gölü’nün koruma alanı daraltıldı

AKEL milletvekillerinden Kostas Kosta’nın, Ağrotur Tuz Gölü’nün koruma altında olan alanının daraltıldığı ve bunun bir kısmının, İngiliz Üsleri’nin askeri çıkarlarına hizmet edilmesi için koruma alanından çıkarıldığı konusunda bir suçlamada bulunduğu haber verildi.



Politis gazetesi, Kosta’nın konuyla ilgili olarak Rum Meclisi İçişleri Komitesi’ne bir dilekçe yaptığını yazdı.