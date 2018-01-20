AHP Başkanı Daul, Kıbrıs sorununa değindi

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AHP Başkanı Joseph Daul’un Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Türkiye’ye adadan askerini çekerek, çözüm sürecine katkıda bulunması çağrısı yaptığını yazdılar.

Habere göre Daul açıklamasında, “Türkiye’ye, Türk askerini adadan çekerek serbest müzakerelere imkan tanıyacak bir ortamı yaratma ve devam eden çözüm çabalarına belirli bir katkı koyması çağrısında bulundu.”

Türkiye’nin “AB’nin resmi üyesi olan bir devleti, yani Kıbrıs’ı tanımaktan kaçamayacağını” öne süren Daul, Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye ile Türkiye’nin AB beklentilerinin arasına girdiği iddiasında bulundu. Daul ayrıca, Türkiye’nin AB’ye üye olma kriterlerini şu anda taşımadığını da savundu.

Crans - Montana zirvendeki başarısızlığın hayal kırıklığı yarattığını dile getiren Daul, suçu birbirine atmanın verimli olmayacağını vurguladı.

Daul, kendisinin ve AHP’nin tüm liderlerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin ilerlemesine koyduğu katkıdan ve adanmışlığından ötürü tebrik etmekte olduklarını belirtirken, Güney Kıbrıs’taki seçimlerde halkın Anastasiadis’e yeniden güveneceğinden emin olduğunu ifade etti.