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AİHM, İngiliz kökenli Rum pilotu haklı buldu

AİHM, Rum Yönetimi’ne dava açan İngiliz kökenli Rum pilotu haklı buldu...

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:55
AİHM, İngiliz kökenli Rum pilotu haklı buldu
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), adil hukuk ihlali gerekçesiyle Rum Yönetimi’ne dava açan İngiliz kökenli Rum pilot Pambos Nikolas’ı haklı bulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Havayolları” şirketinde görev yapan Nikolas’ın, 1998’de, yasa dışı işten çıkarılma nedeniyle şirkete dava açtığını, ancak davanın 2006’da kaza mahkemesi, 2010’de de Yüksek Mahkeme tarafından reddedildiğini; bunun üzerine Nikolas’ın, adil hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle, 2010 yılında AİHM’de dava açtığını yazdı.

Haberde, Nikolas’ın AİHM’deki davasında tazminat talebinde bulunmadığı, ancak Rum mahkemelerinde yeniden dava açma niyetinde olduğu ve bu davada tazminat talebinde bulunacağı kaydedildi.

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