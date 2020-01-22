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Airbnb servisleri Güney Kıbrıs'ta kayıt altına alınıyor

22 Ocak 2020 Çarşamba 13:16
Airbnb servisleri Güney Kıbrıs'ta kayıt altına alınıyor

Dünyada oldukça yaygın şekilde hizmet veren Airbnb servisleri Güney Kıbrıs’ta kayıt ve vergi altına alınıyor.

Airbnb olarak hizmet veren mekanların düzenlenmesine ilişkin değişiklik tasarısı Rum Meclisi’nden 2’ye karşın 52 oyla yasallaştı. İktidar partisi DİSİ’nin meclise sunduğu yasa tasarısı ile artık Airbnb hizmeti veren mekanlar ülkenin yetkili makamlarına kayıt olmak zorunda.

Yasa tasarısı ile Airbnb hizmeti veren mekanlar ülkeye uyumlu hale gelecek. Bu kapsamda ilk olarak 2 yıllık bir süre öngörülürken Rum Turizm Bakanı’nın Ekim ayında Airbnb ve Booking.com ile görüşme yaptıklarını ve uzlaşmaya vardıklarını söyledi.

Tüm hizmet verenlere birer seri numarası verilmesi ve Rum Yönetimi mevzuatı içinde kayıt altına alınmaları konusunda fikir birliği olduğunu kaydeden bakan, “kısa sürede konaklama hizmeti verenlerin kayıt altına alınması öngörülüyor.

Tanıtımların nasıl yapılacağı düzenleme altına alınacak. İşlemlerin kayıt altına alınarak vergiye tabi olmaları da yasa tasarısı içerisinde” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Airbnb
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