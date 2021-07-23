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“Akaça” Bölgesi Sakinleri Dikenli Tellerin Kaldırılmasını İstiyor

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu başkanlığındaki parti heyetinin, dün “Akakiu” (Akaça) bölgesine dikenli teller yerleştirilmesine karşı olan inisiyatif grubunun temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.

23 Temmuz 2021 Cuma 13:16
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“Akaça” Bölgesi Sakinleri Dikenli Tellerin Kaldırılmasını İstiyor

İnisiyatif grubunun görüşmede “ortaya çıkan siyasi sorunu ve KKTC’den Güney Kıbrıs’a mülteci akışlarının durdurulması bahanesiyle, bölgeye dikenli teller yerleştirilmesinin verdiği yanlış mesajları ortaya koyduğunu” yazan Haravgi gazetesi, görüşmede, dikenli tellerin yerleştirilmesinin, tarımsal kalkınma, güvenlik vs. açısından meydana getirdiği başka problemlere de değinildiğini belirtti.
AKEL açıklamasında, bölge sakinlerinin endişelerini paylaştığını ve yanlarında olduğunu belirterek, dikenli tellerin hemen kaldırılmasını talep ederken, AKEL Genel Sekreteri Stefanu da, inisiyatif grubuna, meclis çalışmalarının başlamasıyla birlikte konuyu Rum Meclisinin ilgili komitesinde gündeme getireceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Dikenli Teller
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