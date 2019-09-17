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Akama’yı yeniden yakmak istediler

Akama’daki devlet ormanın, dün, yeniden yakılmak istendiği belirtildi.

17 Eylül 2019 Salı 16:51
Akama’yı yeniden yakmak istediler

Akama’daki devlet ormanın, dün, yeniden yakılmak istendiği belirtildi.

Politis gazetesi, bilinmeyen kişilerin, Peya devlet ormanına yakın olan “Arodes-Kathika” köyleri arasındaki çalılık alanda yangın çıkardığını belirtti.

Rum İtfaiye Birimlerinin, kundaklamanın söz konusu olduğuna dair veriler topladığını belirten gazete polis ile işbirliği çerçevesinde ise faillerin arandığını yazdı.

Habere göre yangın üç ayrı noktada başlarken ve  hızlı bir şekilde yayılırken, karadan ve havadan anında yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alındı.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
AkamaYakmakHaberKıbrısGündemGüney
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