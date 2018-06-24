Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

Akansoy Türkiye’deki seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu

Akansoy’un, Türkiye’deki seçimlerle ilgili olarak Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

24 Haziran 2018 Pazar 14:51
Akansoy Türkiye’deki seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Asım Akansoy’un, Türkiye’deki seçimlerle ilgili olarak Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Gazeteye göre, Akansoy, Türkiye’deki seçimlerden galip çıkmasını istediği siyasi gücün, “Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme hakkına saygı duyacak, Kıbrıslı Türklere emrivakiler dayatmayacak, federal çözüm isteğini destekleyecek ve Kıbrıs sorununa, Türkiye’nin AB süreci açısından büyük öneme sahip bir sorun gibi yaklaşacak bir güç olması” gerektiğini söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prodromu: "Aradığımız çözüm konusunda Anastasiadis'in görüşleri değişmedi"
Prodromu: "Aradığımız çözüm konusunda Anastasiadis'in görüşleri değişmedi"
Hristodulidis, Türkiye'deki seçimleri değerlendirdi
Hristodulidis, Türkiye'deki seçimleri değerlendirdi
İngiltere ile Güney Kıbrıs arasında askeri işbirliği
İngiltere ile Güney Kıbrıs arasında askeri işbirliği

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim