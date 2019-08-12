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Akar’ın Açıklamaları Rum Basınında

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dün yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:28
Akar’ın Açıklamaları Rum Basınında

Alithia gazetesi “Sondaj Çalışmalarına Başladığınızda Bizden Bir şey Yapmamamızı Beklemeyin… Akar Tehditlerine Devam Ediyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Akar’ın Gemlik gemisine dün yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs’ta yeni oldu-bittilere müsaade etmeyeceğini söylediğini yazdı.

Gazete, Akar’ın, KKTC’nin haklarının sonuna kadar savunulacağı açıklamasını öne çıkardı.

Haber, Fileleftheros gazetesinde de “Tonları Yükseltiyor… Ankara Rum Tarafı Üzerindeki Baskıyı Artırmaya Çalışıyor” başlık ve spotuyla aktarıldı.

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