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"Akdeniz'de komşu olduğumuza göre sınır deniz"

İsrail Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la olan işbirliğinin genişletilebileceğini söyledi...

28 Ocak 2018 Pazar 16:51
"Akdeniz'de komşu olduğumuza göre sınır deniz"
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İsrail Cumhurbaşkanı Rouven Rivlin, İsrail’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile olan işbirliği alanının genişletilebileceğini belirtti.

Haftalık olarak yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan Rivlin, Yunanistan’a yapacağı ziyaret öncesinde çeşitli alanlarda değerlendirmelerde bulunurken, Güney Kıbrıs’ı da ilgilendiren konulara değindi.

Habere göre İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki güvenlik işbirliğinin daha fazla güçlendirilmesinde dinamiklerin ne olduğunun sorulması üzerine Rivlin, güvenliğin, aralarındaki işbirliğinin sadece bir kısmını teşkil ettiğini ve bu konudaki dinamiğin çok büyük olduğunu söyledi.

“Sınır gökyüzüdür (sky is the limit) demeyi seviyoruz, ancak, Akdeniz’de komşu olduğumuza göre sınır denizdir” şeklinde konuşan Rivlin, işbirliğinin birçok alanda genişletilmesine devam edilebileceğini, bunun yapılması gerektiğini ifade etti. 

İlişkilerinde güvenlik, siber güvenlik ve enerjinin kilit öneme sahip olduğuna değinen Rivlin, akademi, tarım ve su teknolojisi, tıp, ikili ticaret, kültür ve turizm alanındaki işbirliklerinin de bir o kadar önemli olduğunu vurguladı.

Güvenliğin ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Rivlin, bugün tüm dünyanın terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Rivlin, İsrail’in yıllardır terörün karşısında durduğundan söz ederek, bu konuda müttefik ve dostlarına haklarını korumaları için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Terörün, çirkin başını kaldırmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Rivlin, herkesin bunun karşısında durmasının görevi olduğunu ifade etti.

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