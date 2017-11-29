AKEL, Başpiskopos 'B Planı'nı benimsediğini savundu

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos Kıbrıs’ta iki ayrı devlet çözümü tercih ettiğini açıklarken, AKEL “Türkiye’nin B planını benimsediği" gerekçesiyle II. Hrisostomos’u "ayıpladı".

Alithia’nın haberine göre, II. Hrisostomos’un, “Reaction” isimli sivil toplum örgütü ve “Kıbrıs Bankası”nın işbirliğinde düzenlenen “8’inci Gençler Aytışması” çerçevesinde öğrencilerin sorularını yanıtlarken Kıbrıs’ta iki devlet çözümü tercih ettiği açıklaması “sansasyon yarattı.”

Habere göre, 50 yaş altı çoğu Rum’un federal bir çözümün sürdürülebilir olmayacağına inandığını söyleyen II. Hrisostomos “İki ayrı devlete gidelim daha iyi ancak oluşacak devlet Avrupa çerçevesi içerisinde olsun” ifadelerini kullandı.

ŞARTI VAR…

Habere göre, II. Hrisostomos bunun için bir de şart koştu. Avrupa çerçevesi içerisinde iki devlet çözümü için “(KKTC) ikinci devlet Türkiye’nin sütünden kesilsin” ve “(TC kökenli KKTC vatandaşları) yerleşikler gitsin” dedi.

Öğrencilerin, Güney’deki camilerin ve KKTC’deki kiliselerin durumunu sorması üzerine “beş yıldır işgal bölgelerinin müftüsü Talip Atalay ile sıkı temas içerisindeyim. Kendisiyle sıkça görüşüyorum” diyen II. Hrisostomos özetle şunları söyledi:

“Müftü bizden ne istediyse derhal gerçekleşti. Hükümet, yerleşiklerin özgür bölgelere gelmesine müsaade etmiyordu. Hala Sultan Tekkesi’ne gitmelerine izin verilmesini istedi. Hükümeti, ne kahve içmek, ne dinlenmek ne de herhangi başka bir şey için hiçbir noktada otobüslerden inmeden özgür bölgelere gelmeleri için ikna ettim. Özgür bölgelerdeki bütün camiler bakımlıdır. Müftü’yü arabama alarak Limasol’a ve Baf’a götürdüm, yerinde gördük” ifadelerin kullandı.

II. Hrisostomos buna karşılık kendisinin, KKTC’deki Kilisleri tamir etmelerine izin verilmesi talebinde bulunduğunu ancak Atalay’ın bu talebi ilettiği KKTC hükümetinin cevap vermediğini savundu.

PUTİN’DEN YARDIM İSTEYECEK

KKTC’deki kiliseler meselesini Avrupa Komisyonu eski Başkanı Jose Manouel Barroso’ya götürdüğünü, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de Ankara’ya öneride bulunduğunu ancak sonuç alamadıklarını anlatan II. Hrisostomos, Rusya Kilisesi’nin kutlamalarına katılmak üzere Cuma günü Moskova’ya gideceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendilerini Kremlin’de ağırlayacağını belirterek şunları söyledi:

“Rusya’nın Türkiye ile iyi ilişkileri olması nedeniyle Putin’den, bu meseleye şahsen müdahale etmesini istemeyi düşünüyorum. Çünkü Türkiye yılda bir kilise tamir etmemize izin vermek istiyor ancak bizim orada 500 kilisemiz var.”

II. Hrisostomos kilise olarak, ederi yaklaşık 10 milyon Euro olacağı tahmin edilen malzemenin tamamını satın almayı ve kilisesi tamir edilecek köy hangisi ise o köyün inşaatla ilgilenen sakinlerini yardıma çağırmayı düşündüğünü de belirterek “Vladimir Putin’in bize yardım edeceğine inanıyorum” dedi.

“ÇOĞU KIBRISLI TÜRK, İSLAMLAŞTIRILMIŞ ORTODOKS HRİSTİYAN RUMDUR”

Habere göre, son olarak Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında hiçbir zaman dini nitelikli sorun yaşanmadığını, yaşanmayacağını söyleyen II. Hrisostomos, İngiliz sömürge zamanı ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulduğu ilk yıllarda Kıbrıslı Türklerle Rumların iyi geçindiklerini, birbirlerinin bayramlarına katılarak mutluluklarını paylaştıklarını, aralarında çok iyi ticari ilişkiler olduğunu söyledi, şunları ekledi:

“Türkiye’den Türkler çok azdı, asker aileleriydi. Çoğu Kıbrıslı Türk, ekonomik baskılar nedeniyle İslamlaştırılmış Ortodoks Hristiyan Rumdur.”

AKEL: “AYIP!”

Gazete II. Hrisostomos’un iki devlet çözümü önerisine AKEL’in tepki göstererek “üzüntü” belirttiğine dikkat çekti, parti tarafından yapılan açıklamanın özetle şu kesitini aktardı:

“Başpiskopos işgal altındaki topraklarımızın kesin olarak teslim edilmesini, istila ve işgalin emrivakilerine meşruiyet kazandırılmasını tercih ediyor.Türkiye’nin B planının benimsenmesini öneriyor. Ayıp! Bu noktaya, federasyon karşıtı politika getirdi. Bugüne kadar Başpiskopos’un desteğini alan ve almaya devam edenlerin, ülkeyi nereye götürdüklerini düşünmelidir.”

Haravgi haberi “Başpiskopos Kim Adına Konuşuyor?” başlığıyla manşete çekti. İki devlet çözümünü alenen önerdiği için II. Hrisostomos’u “tahrikkar ve taksimci” diye niteleyen gazete, bunun, Kilise’nin tutumu olmadığını çünkü iki devlet çözümüne itiraz eden din adamları bulunduğunu belirterek “Başpiskopos kimi ifade ediyor?” sorusunu yöneltti.

“Hazret Şimdi ‘İki Devlet Çözümü Propagandası Yapıyor” başlığıyla aktarılan haberde ise II. Hrisostomos’un “megatonluk bomba attığı ve iki devlet propagandası yaptığı kaydedilerek AKEL’in tepki açıklamasına yer verildi.