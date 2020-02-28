Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

AKEL'den Anastasiadis'e kapı tepkisi

Rum siyasi partisi AKEL, koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının kapatılması kararını eleştirerek “Hükümet hareket biçimi ve tuhaf tavrıyla soru işaretlerine yol açmaktadır” dedi.

28 Şubat 2020 Cuma 21:43
239 Okunma
AKEL'den Anastasiadis'e kapı tepkisi

Hükümetin geçiş noktalarını kapatmaya karar verdiğini medya aracalığıyla öğrendiklerini belirten Rum siyasi partisi AKEL, sınır kapılarının kapatılması kararını eleştirdi. 

Rum siyasi partisi AKEL'in yaptığı açıklama şöyle:

“Hükümetin geçiş noktalarını kapatmaya karar verdiğini medya aracalığıyla öğrendik. Siyasi boyutları da olan bu kadar ciddi bir konu hakkında  siyasi güçlerin  bilgilendirilmesi ve kendileriyle gerekli istişarelerin yapılmış olmasının gerektiği görüşüdeyiz. Ayrıca  her tür sorundan kaçınılması kaçınmak için, Kıbrıstürk tarafı ile de anlaşılmış olması gerekirdi.

Hükümet ne birini ne de diğerini yaptı. Örneğin Dışişleri Bakanı gibi hükümet yetkilileri ya da DİSİ Başkanı geçiş noktalarının kapatılmasının söz konusu olmadığını beyan ederken, hükümet aniden geçiş noktalarının kapatılmasına karar verdi.

Koronavirüsten dolayı olası sorunlara karşı koymak için şart olan önlemlerin alınması gerektiğini anlıyoruz. Ancak hükümet  hareket biçimi ve tuhaf  tavrıyla soru işaretlerine yol açmaktadır ve  zor duruma düşme tehlikesi ile karşı karşıyayız.”

Anahtar Kelimeler:
AkelSınır KapılarıTepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yardıma hazırız”
“Yardıma hazırız”
AB Komisyonu güneyi ekonomisi konusunda uyardı
AB Komisyonu güneyi ekonomisi konusunda uyardı
Larnaka'dan kalkan uçak, Baf'a mecburi iniş yaptı
Larnaka'dan kalkan uçak, Baf'a mecburi iniş yaptı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim