AKEL Genel Sekreteri: Anastasiadis başka söylüyor, başka yapıyor

Andros Kiprianu, AKEL’in, Kıbrıs sorununa ilişkin durumdan memnun olmadığını ifade etti.

ASTRA radyosuna konuşan AKEL Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı’nın aniden kimseyle istişare etmeden desantralize federasyon konusunu görüştüğünü, dün de parlamenter Cumhuriyet önerisini gündeme getirdiğini kaydetti.

Yaptıklarının BM’ye olumsuz mesajlar verdiğini ifade eden Kiprianu, BM Örgütünün 15 Nisan’da verilecek raporunun neyi içereceği konusunda da endişesini dile getirdi.

AKEL Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in büyük sorumlulukları olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk toplumuyla uzun zamandan beri anlaşmaya varılanlarda mutlak tutarlılığın olması ve Anastasiadis’in niyetlerine bağlı olarak yaklaşımlarını değiştirmemesi gerektiğini vurguladı.