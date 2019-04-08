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AKEL Genel Sekreteri: Anastasiadis başka söylüyor, başka yapıyor

08 Nisan 2019 Pazartesi 10:10
AKEL Genel Sekreteri: Anastasiadis başka söylüyor, başka yapıyor
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Andros Kiprianu, AKEL’in, Kıbrıs sorununa ilişkin durumdan memnun olmadığını ifade etti. 

ASTRA radyosuna konuşan AKEL Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı’nın aniden kimseyle istişare etmeden desantralize federasyon konusunu görüştüğünü, dün de parlamenter Cumhuriyet önerisini gündeme getirdiğini kaydetti. 

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Kiprianu, Anastasiadis’in, müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden ve Guterres çerçevesi temelinde gitmeye hazır olduğunu açıklarken, kendisini bu şekilde çalışmaya sürükleyen çıkarının ne olduğunu merak ettiğini belirtti.

Yaptıklarının BM’ye olumsuz mesajlar verdiğini ifade eden Kiprianu, BM Örgütünün 15 Nisan’da verilecek raporunun neyi içereceği konusunda da endişesini dile getirdi. 

AKEL Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in büyük sorumlulukları olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk toplumuyla uzun zamandan beri anlaşmaya varılanlarda mutlak tutarlılığın olması ve Anastasiadis’in niyetlerine bağlı olarak yaklaşımlarını değiştirmemesi gerektiğini vurguladı. 

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Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisAkel
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