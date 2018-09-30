Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8343
EURO
7.0621
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor

Akel: Hükmetten Derinya kapısına ilişkin açıklama yok

30 Eylül 2018 Pazar 16:08
Akel: Hükmetten Derinya kapısına ilişkin açıklama yok

AKEL, Derinya Kapısı’nın önümüzdeki günlerde açılacağına dair birçok bilgi ve haber gelmesine karşın Rum hükümetinden konu hakkında henüz bir açıklama gelmemesini eleştirirken, EDEK kapının açılmamasını talep etti.

Haravgi gazetesi, Derinya kapısının açılacağına ilişkin birçok bilgi ve haberin mevcut olmasına karşın Rum hükümetinin konu hakkında net açıklama yapmamasının AKEL tarafından eleştirildiğini aktardı.

Habere göre AKEL Polit Büro üyesi Eleni Mavru dün konuya ilişkin açıklamasında, kapının açılacağına dair bilgiler bulunmasına karşın Rum hükümetinin konu hakkında açıklama yapmadığını belirterek “siyasi ve ekonomik sonuçlar göz önüne alınarak kapının açılmasına ilişkin uzlaşının yeniden gözden geçirilmesi” çağrısında da bulundu.

Öte yandan EDEK’ten de benzer bir açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada, Derinya kapısının açılmasının yol açacağı çok büyük ekonomik ve siyasi olumsuz sonuçların göz önüne alınması ve kapının açılmaması çağrısında bulunuldu.

Gazete, Derinya Belediye Başkanı Andros Karoyannis’in de dün yaptığı açıklamada, her şeyin Pazartesi hazır olması durumunda Derinya kapısının açılıp açılmayacağı kararını vermenin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’e kaldığını belirtti.

Karoyannis, önceki gün kapının KKTC’deki kesiminde yoğun hareketlilik yaşandığını da sözlerine ekledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Nihai karar 15 gün sonra” iddiası
“Nihai karar 15 gün sonra” iddiası
Papadopulos: Kıbrıs tarihindeki en kötü belge
Papadopulos: Kıbrıs tarihindeki en kötü belge
Kiprianu: Müzakerelerin yeniden başlaması çok zor
Kiprianu: Müzakerelerin yeniden başlaması çok zor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim