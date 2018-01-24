AKEL'in girişimiyle hayat buluyor

AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacıyeorgiu’nun girişimi neticesinde Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin, Mayıs ayında Maraş’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “AP Üyeleri Maraş’a Girmeye Hazırlanıyor-Takis Hacıyeorgiu’nun İşgal Altındaki Şehrin Mayıs Ayında Ziyaret Edilmesi Girişimi” başlıklı haberinde, AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacıyeorgiu’nun girişimiyle, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin, Maraş’ı ziyaret etmesine yönelik uzun yıllardır süren bir çabanın sarf edildiğini yazdı.

Habere göre Hacıyeorgiu, konu hakkında yaptığı açıklamada, yıllardır sürdürülen çabaların ve engellemelerin ardından, Dilekçeler Komitesi çerçevesinde, Maraş şehrine yönelik bir keşif heyeti konusunda dün karar verdiklerini ifade etti.

Hacıyeorgiu, şehre yönelik ziyaretin Mayıs ayı başlarında (7-8 Mayıs) gerçekleştirileceğine, beklenen sonuçların elde edilmesi için de organize bir desteğe sahip olmaları gerektiğine dikkati çekti.

Halkın katılımı olmadan hiçbir şeyin kazanılamayacağını ifade eden Hacıyeorgiu, bu ziyaretin, Maraş ve Girne kökenliler, AKEL, ayrıca DİSİ, DİKO ve EDEK tarafından kucaklanması ve Avrupa’nın şehre yönelik gidişinin şehrin iade edilmesi ve çözüm fikrinin topluca savunulmasıyla ilişkilendirilmesi durumunda sonuçların etkili olacağını ifade etti.

Gazete Dilekçeler Komitesi’nin bir önceki Maraş ziyaretinin 28 Kasım 2007 yılında gerçekleştirildiğini, Komite’nin ayrıca kapalı Maraş bölgesine ulaşmak istediğini ancak Türk askeri makamlarınca buna yanıt verilmediğini savunurken; yeniden şehre girilmeye çalışılacağını yazdı.

Dilekçeler Komitesi’nin, sonuç bildirgesinde, Maraş şehrindeki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu, Maraş’ın yasal sakinlerine iade edilmesi gerektiğini ifade ettiğini yazan gazete Komite’nin ayrıca AB’ye aday ülke olan Türkiye’den AB temel ilkelerine, temel insan hakları ve özgürlükleri de dahil olmak üzere AB normlarına saygı duymasını da talep ettiğini belirtti.

Habere göre Takis Hacıyeorgiu ayrıca, Maraş şehrinin, temel ilkelerin ve değerlerin ihlal edilmesi sembolünü de teşkil ettiğini savundu.

Gazete, Kıbrıs Türk basınında son zamanlarda çıkan, turistik amaçlar için Maraş bölgesinin ayrılmasına ilişkin haberler nedeniyle Maraş’ın Dilekçeler Komitesi’nin yeniden gündemine geldiğini ileri sürdü.