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AKEL’den Anastasiadis’e Mektup

AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup göndererek, Güney Kıbrıs’ın enerji konusundaki icraatlarına ilişkin eleştiri ve endişelerini dile getirdi.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:12
AKEL’den Anastasiadis’e Mektup

Fileleftheros’a göre, AKEL, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve bakanlık yetkiliklerinin enerji konusunda yaptıkları bilgilendirmenin ardından Anastasiadis’e konuyla ilgili bir mektup gönderdi.

AKEL, içeriğini basınla da paylaştığı mektubunda, Rum hükümetinin, 12 parsele ilişkin sözleşmenin şartlarının değiştirilmesi ve doğalgazın satılmasıyla elde edilecek gelirde devletin alacağı payın düşürülmesi yönünde konsorsiyumla diyalog yoluna gitmesine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Bu konuyla ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından gelişmeler konusunda endişeli olduklarını belirten AKEL, konsorsiyumda yer alan şirketlerin talebinin “aşırı” olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Rum hükümetinin, talebi, yeterli ve yapıcı bir şekilde göğüsleyecek konumda olmadığını savundu.

AKEL, ayrıca zor ve çekişmeli bir müzakereye girilmesi beklenirken, uzman danışmanlarla, konsorsiyumun finans ve çalışma giderleri hakkında anlaşmaya varılmamasının “zayıflık” olduğu nitelemesinde bulundu.

İsrail hükümetinin, 5 yıl boyunca süren ikili ve üçlü görüşmelerin ardından, doğalgazdan birlikte istifade edilmesine ilişkin olumlu ve mantıklı bir tutum sergileme konusunda ikna olmadığını belirten, AKEL, kendilerinin, ülkenin çıkarları için katkılar yapmaya hazır olduklarını belirtirken, aynı zamanda eleştirilerde adil ve katı olacakları uyarısında bulundu.

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AkelNikos AnastasiadisGüney KıbrısEnerjiRum BasınıGündemKıbrıs
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