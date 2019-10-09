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AKEL’den CTP Genel Başkanı Erhürman’a tebrik mektubu

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a dün bir tebrik mektubu gönderdiği haber verildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:01
AKEL’den CTP Genel Başkanı Erhürman’a tebrik mektubu

Kiprianu’nun aynı mektupta, AKEL ile CTP arasında ezelden beridir var olan ilişkilerin önemini vurguladığını da yazan Haravgi gazetesi, Kiprianu’nun “bu ilişkilerin, Doruk Anlaşmaları ve BM’nin ilgili kararlarında tarif edildiği üzere, federal bir çözüme varılması mücadelesinde, halkın birliği için temel garanti teşkil ettiğini” belirttiğini iletti.

“Kıbrıs sorununda yeni sıkıntılar olduğu bir dönemde, partilerinin, vatanın ve halkın yeniden birleşmesine dair gerekli vizyona her daim sahip olarak, çıkmazlara çözümler sunma konusunda tarihi sorumluluğu olduğunu” da savunan Kiprianu, “işbirliği ve iletişimin süreceğinden aynı zamanda iki partinin ilişkilerinin daha da güçleneceğinden emin olduğunu” sözlerine ekledi.

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Akel
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