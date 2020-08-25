Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Duruşma 27 Ağustos’ta devam edecek
Duruşma 27 Ağustos’ta devam edecek
Demir sopalı kavgada karar verildi
Demir sopalı kavgada karar verildi
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
Kamera kayıtlarından tespit edildi
Kamera kayıtlarından tespit edildi
1 gün daha tutukluluk
1 gün daha tutukluluk

AKEL’den Maraş açıklaması

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, başta Maraş olmak üzere bazı konularda açıklamalarda bulundu.

25 Ağustos 2020 Salı 11:43
903 Okunma
AKEL’den Maraş açıklaması

Fileleftheros gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Türk tarafının kapalı Maraş bölgesinin “kolonize” etmeye çalıştığını ileri sürerek, endişesini dile getirdi.

Kiprianu, Rum hükümetinin bu sürecin durdurulmasına müdahale etmede zaafiyet gösterdiğini belirtti.

“Maraş bölgesinin kolonize edilmesi, Kıbrıs sorununun çözümünden uzaklaşılması ve  Kıbrıs Cumhuriyeti’nin nihai bölünmüşlüğüne neden olunması durumunda, Anastasiadis Hükümetinin ve DİSİ’nin bunda çok büyük sorumluluğunun olacağını” söyleyen Kiprianu, gerek Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki gerekse  gerekse Maraş konusundaki gelişmelerden oldukça endişe duyduklarını ifade etti, bununla birlikte Türkiye’nin öncesine göre  “daha saldırgan ve kışkırtıcı” olduğunu iddia etti.

Kiprianu, Avrupa Birliği ve başkaları tarafından yapılan Türkiye karşıtı açıklamaların olumlu olmakla birlikte, sorunların çözümlenmesine ilişkin özlü diyaloğun yeniden başlamasında, krizin yatıştırılmasında kendilerini çözüme yaklaştırmadığını,  sorunu da çözmediğini savundu.

Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Kiprianu, hükümetin, Avrupa kanadından yapılan açıklamalardan memnuniyet duyduğunu ifade ettiğini -ki bu açıklamalar memnuniyet vericidir- bununla birlikte (hükümetin) Kıbrıs sorunun nereye gittiğine ilişkin endişesini de dile getirmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs sorunundan uzaklaşıldığına dair endişelerini dile getiren Kiprianu, sahip oldukları doğal zenginliğin değerlendirilmesi perspektifinin  maalesef gittikçe Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünü daha da yaklaştırdığını belirtti.

Kiprianu açıklamasında Güney Kıbrıs’ın “ABD’nin savaş arabasına”  bağlılığı konusundaki hoşnutsuzluğunu da dile getirmekten kaçınmadı.

Anahtar Kelimeler:
AkelKapalı Maraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkara'da aile cinayeti!
Lefkara'da aile cinayeti!
Güney Kıbrıs'ta bir günde 39 yeni vaka!
Güney Kıbrıs'ta bir günde 39 yeni vaka!
Güney Kıbrıs'ta 30 yeni vaka!
Güney Kıbrıs'ta 30 yeni vaka!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim