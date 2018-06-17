AKEL’in, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı

AKEL’in, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladığı bildirildi.
Habere göre AKEL, “Kıbrıs’ın yeniden, adadaki Müslüman ve Hristiyan halkın bayramlarını barış içerisinde kutlayabileceği bir ülke haline gelmesi” dileğinde de bulundu.
AKEL’in, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladığı bildirildi.
AKEL’in, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladığı bildirildi.
Habere göre AKEL, “Kıbrıs’ın yeniden, adadaki Müslüman ve Hristiyan halkın bayramlarını barış içerisinde kutlayabileceği bir ülke haline gelmesi” dileğinde de bulundu.