AKEL’in, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı

AKEL’in, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, AKEL’in mesajında, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs’ta yaşayan tüm Müslümanların bayramını kutlayarak, sevgi, barış ve ilerleme temennisinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre AKEL, “Kıbrıs’ın yeniden, adadaki Müslüman ve Hristiyan halkın bayramlarını barış içerisinde kutlayabileceği bir ülke haline gelmesi” dileğinde de bulundu.