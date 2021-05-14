Akel:"Tek çözüm İsrail işgalinin sona ermesi"

Haravgi gazetesine göre AKEL, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Filistin sorununun çözüm çerçevesiyle ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden yeni oldubittiler ve İsrail devletinin Filistinliler aleyhinde her gün uyguladığı şiddetin, savaş kısır döngüsünü beslediğini ifade etti.

AKEL, siviller aleyhindeki her türlü şiddet eylemini kınadıklarını belirtirken, gerginlik ve çatışmaların kızışmasının sebeplerinin çarpıtılamayacağını ve “işgal, kolonizasyon ve yerinden edilme kurbanı olan Kıbrıslılar” olarak, Filistin’in işgal ve kolonizasyonuna sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

“FİLİSTİN’DEKİ SİVİLLER ALEYHİNDEKİ SALDIRILARA HİÇBİR KINAMA YOK”

Gazete, üstteki başlıkla aktardığı bir diğer haberinde ise, Rum Hükümeti’nin izlediği dış politikada başka konuşup başka eylemlerde bulunduğunu ve ülkenin güvenirliğini yaraladığını yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın iç cephede İsrail lehinde tek yanlı ve haksız görüş belirttiğini kaydeden gazete, dış cephede ise Güney Kıbrıs’ın küçük bir ülke olmasına rağmen bölgede önemli bir arabuluculuk rolü üstlendiği şeklinde lanse edildiğini yazdı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün, devletin televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda hayatını kaybeden sivillerden bahsetmekten ısrarla kaçındığını ve İsrail’e destek çıktığını belirtti.

Haberde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de Delphi Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın izlediği dış politikanın dışa dönük olduğunu ve hedefin, bölgenin katalizörü ve koordinatörü olmak olduğunu söylediği kaydedildi.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ İSRAİL MENFAATLERİNE KORUMA

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Rum polisinin, Güney Kıbrıs’ta İsrail menfaatine hizmet eden bölgeler için tedbir aldığını yazdı.

Gazete, polisin İsrail menfaatine hizmet eden binalar etrafındaki devriyesini artırdığını ve İsrailli turistlerin sıklıkla geldiği Larnaka Havalimanı ile konakladıkları tesislerde de ek tedbir aldığını kaydetti.

Haberde, Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki İsrail Büyükelçiliği ile geçiş kapılarında da tedbirler alındığı ifade edildi.