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Ali Bizden’in Türkiye’ye Alınmaması Rum Basınında

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın danışmanı Ali Bizden’in Türkiye’ye girişine izin verilmemesine dair haberler bugünkü Rum gazetelerine de konu oldu.

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:24
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Ali Bizden’in Türkiye’ye Alınmaması Rum Basınında

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın danışmanı Ali Bizden’in Türkiye’ye girişine izin verilmemesine dair haberler bugünkü Rum gazetelerine de konu oldu.

Haber Alithia gazetesinde “Türkiye Akıncı’nın Çalışma Arkadaşını Sınır Dışı Etti”, Fileleftheros’ta “Ertelemesiz Göz Dağı- Ankara Mustafa Akıncı’nın Yakın Çalışma Arkadaşı Ali Bizden’i Sınır Dışı Etti”, Haravgi’de “Türkiye Akıncı’nın Çalışma Arkadaşını Sınır Dışı Etti”, Politis’te ise “Türkiye Akıncı’nın Yakın Çalışma Arkadaşını Sınır Dışı Etti- Tutumundan Ötürü Onu Kovdular” başlıklarıyla yer buldu.

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